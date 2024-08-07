Более чем на 75% отремонтировали улицу Трудовую и переулок Спортивный в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил как обстоят дела с ремонтом на улицах Трудовая и в Спортивном переулке. Все работы на участках проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент территории готовы более чем на 75%. Об этом КП- Иркутск сообщили в администрации Иркутска.