Более чем на 75% отремонтировали улицу Трудовую и переулок Спортивный в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил как обстоят дела с ремонтом на улицах Трудовая и в Спортивном переулке. Все работы на участках проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент территории готовы более чем на 75%. Об этом КП- Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Спортивный переулок готов уже на 75%. На участке 388 метра от улицы Маяковского до Джамбула уложили асфальт. Сейчас занимаются устройством тактильной плиток, посевом газонов и установкой дорожных знаков. Также обрезали деревья, обустроили тротуары, фрезеровали покрытие дороги, провели монтаж бордюров и отрегулировали колодцы.
— Организации, которые ремонтируют Трудовую и переулок Спортивный, показали системный подход и справились с задачами. Они трудятся с существенным опережением графиков. В ближайшее время начнутся финальные мероприятия — нанесение разметки, — рассказал мэр Руслан Болотов.
На улице Трудовой на участке от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии отремонтировали колодцы, установили новые светильники и тактильные плиты. Теперь участок в 591 метр готов на 85%. Подрядчики асфальтировали проезжую часть и планируют устанавливать знаки и пешеходные ограждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мемориальные доски открыли в память о бойцах СВО в Тайшетском районе.