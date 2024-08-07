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С бойцом СВО просились в Усть-Куте

Вячеслав Белянин погиб при выполнении воинского долга.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. В зоне проведения спецоперации погиб Вячеслав Белянин. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города мужчины не стало 21 июля.

— 7 августа в Усть-Куте простились с героем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — поделились в администрации.

Вячеславу Белянину было 49 лет. Мужчину проводили в последний путь в ритуальном зале районной больницы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Усть-Кульск Тулунского района открыли мемориальные доски в память, о погибших участниках спецоперации. Герои были посмертно представлены к награде Орден Мужества.