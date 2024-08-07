Сарезское озеро может улучшить водоснабжение пяти миллионов жителей Узбекистана и Таджикистана

Как мы сообщали, Таджикистан и Узбекистан обсудили использование воды Сарезского озера.
Стали известны подробности переговоров. Рабочая группа из представителей двух стран рассмотрела возможность ежегодного забора до 1,5 кубических километров воды из высокогорного водоема.
Такой объем мог бы обеспечить водой около 3-х миллионов гектаров сельскохозяйственных земель и улучшить водоснабжение примерно для 5-ти миллионов жителей обеих стран.
В то же время эксперты высказывают серьезные опасения, предупреждая о потенциальных катастрофических последствиях для региона, связанных с масштабным изъятием воды из Сарезского озера.
Также сообщается, что в ближайшие пять лет в проекты по совместной эксплуатации Сарезского озера будет инвестировано 500 миллионов долларов.
«Новая газета» пишет, что Сарезское озеро давно рассматривается как потенциальный источник для обеспечения водой стран региона. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в начале 2000-х предлагал экологически чистую питьевую воду соседним странам, причем бесплатно. Нужно было лишь сброситься на 600-километровый водопровод и помповые установки. Однако соседи не захотели впадать в водную зависимость от Душанбе.
Предложением заинтересовался Иран. В 2012 году Тегеран, Кабул и Душанбе договорились о создании водноэнергетического коридора, по которому из Таджикистана через Афганистан в Иран будет поставляться питьевая вода, а в обратном направлении — нефть. Однако проекту мешали нестабильность и война в Афганистане, а также противодействие США практически любому виду международного сотрудничества Тегерана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого государственного визита в Таджикистан в 2018 году вернулся к вопросу использования пресной воды Сареза. После переговоров с Эмомали Рахмоном главы двух государств поручили совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству изучить возможность переброски воды из Таджикистана в Узбекистан.