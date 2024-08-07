Сарезское озеро может улучшить водоснабжение пяти миллионов жителей Узбекистана и Таджикистана

Предложением заинтересовался Иран. В 2012 году Тегеран, Кабул и Душанбе договорились о создании водноэнергетического коридора, по которому из Таджикистана через Афганистан в Иран будет поставляться питьевая вода, а в обратном направлении — нефть. Однако проекту мешали нестабильность и война в Афганистане, а также противодействие США практически любому виду международного сотрудничества Тегерана.