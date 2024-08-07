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«Поражен силой любви города к команде»: гендиректор ХК «Авангард» поделился впечатлениями о работе

Топ-менеджер омского «Авангарда» подвел итоги первого года работы на должности.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков подвел первые итоги своей работы. Напомним, клуб он возглавил год назад. Это его первый опыт работы с хоккейной командой, ранее Чистяков руководил футбольными клубами. В Омск он приехал из Москвы.

Как рассказал гендиректор «Авангарда» в своем телеграм-канале, Омск стал для него главным городом. Здесь и на выездах с командой он провел больше времени, чем в Москве, где осталась семья.

«Мог ли я такое представить еще год назад, что я снова буду работать вдали от своих, вдали от привычного ландшафта? Нет, конечно. Но я счастлив, что жизнь перевернулась именно так. Я влюбился в хоккей, поражен силой необъятной любви города к команде. Моя важнейшая цель — ответить на эту потрясающую поддержку успехами Клуба и всесторонним развитием», — написал он.

Герман Чистяков признался, что ноша бывает нелегка, но лучше любого кофе команду и ее руководителя тонизирует любовь и поддержка болельщиков.