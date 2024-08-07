«Поражен силой любви города к команде»: гендиректор ХК «Авангард» поделился впечатлениями о работе

«Мог ли я такое представить еще год назад, что я снова буду работать вдали от своих, вдали от привычного ландшафта? Нет, конечно. Но я счастлив, что жизнь перевернулась именно так. Я влюбился в хоккей, поражен силой необъятной любви города к команде. Моя важнейшая цель — ответить на эту потрясающую поддержку успехами Клуба и всесторонним развитием», — написал он.