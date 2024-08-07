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Бойца СВО проводили в последний путь в Усть-Куте

Владимир Коркин погиб 16 июля при выполнении поставленных задач.

Источник: Комсомольская правда

С уроженцем Усть-Кута, погибшем «за ленточкой» простились горожане. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города Владимир Коркин героически погиб 16 июля текущего года. В зоне спецоперации мужчина выполнял поставленные боевые задачи.

— Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — поделились в администрации.

Владимиру Коркину был 41 год. В последний путь защитника Отечества проводили 7 августа в зале районной больницы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что участник спецоперации из Усть-Кутского района погиб «за ленточкой». Военнослужащему было 49 лет.