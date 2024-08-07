Улетели, но вернутся: финал «Дома драконов» разочаровал фанатов

Хвалят же критики новый сезон за отточенный монтаж, музыку Рамина Джавади и игру актеров. Впрочем, все эти достоинства отмечали и в первом сезоне. При этом оценка на IMDB у последнего эпизода — 6,4. Финал первого сезона оценивали выше — 9,3. Несмотря на низкие оценки кинокритиков, последняя серия собрала рекордную для второго сезона аудиторию. Финал посмотрели около 9 млн зрителей только на канале HBO и цифровой платформе Max. Это на 14% больше, чем в премьерный вечер второго сезона, собравший 7,8 млн зрителей. Но всё же меньше, чем аудитория финала первого сезона «Дома дракона» в 2022 году. Ярые фанаты же беспокоятся, что неутешительная судьба ждет и следующий спин-офф «Рыцарь Семи королевств», премьера которого запланирована на конец 2025 года. В любом случае зрителей ждут еще два возвращения в «Дом дракона»: шоураннер Райан Кондал уже объявил, что приквел «Игры престолов» завершится после четвертого сезона. Однако прежде чем расширять эту историю, создателям нужно проделать большую работу над ошибками. Зрители потратили время на целый сезон в ожидании большой битвы. Теперь им придется потратить на это еще несколько лет.