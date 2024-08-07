Синоптики прогнозируют в Волгоградской области туман и грозы

По данным синоптиков, 7 и 8 августа в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Возможен ночной туман. Ветер западного направления, 7−12 м/с с порывами до 15−20 м/с. В ночное время температура воздуха будет опускаться до +14…+15 градусов. Днем снова ожидается жара до +32.