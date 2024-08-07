Ричмонд
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Синоптики прогнозируют в Волгоградской области туман и грозы

После долгого периода жары погода станет более комфортной для жителей региона.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°

По данным синоптиков, 7 и 8 августа в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Возможен ночной туман. Ветер западного направления, 7−12 м/с с порывами до 15−20 м/с. В ночное время температура воздуха будет опускаться до +14…+15 градусов. Днем снова ожидается жара до +32.

В Волгограде 7 и 8 августа прогнозируют переменную облачность с небольшими осадками. В ночное время столбики термометров опустятся до +20 градусов, днем улицы прогреются до +29…+30. Ветер западный, северо-западный 4−7 м/с.