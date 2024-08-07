Более 3 000 украинских граждан получают помощь семейных врачей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. На учет семейных врачей Кишинева встали более 3 000 украинских граждан, пользующихся временной защитой, они получают медицинскую помощь, сообщила вице-мэр столицы Анжела Кутасевич.
Она заявила, что число украинских беженцев, получающих бесплатные медицинские услуги в Кишиневе, постоянно растет.
«В настоящее время в списках семейных врачей муниципия Кишинев зарегистрировано 3322 гражданина Украины, получающих временную защиту», — сказала вице-мэр.
Согласно закону, статус временной защиты дает украинским гражданам бесплатный доступ к различным медицинским услугам, в том числе неотложную доврачебную медицинскую помощь, первичную помощь, стационарную помощь в случае экстренных медико-хирургических ситуаций, услуги по профилактике, консультационные услуги.
Муниципальные власти призвали всех граждан Украины, проживающих в Кишиневе, подать необходимые документы для получения статуса временной защиты, что позволит им зарегистрироваться у семейного врача в ближайшем медицинском учреждении и получать бесплатные медицинские услуги.