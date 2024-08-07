Более 3 000 украинских граждан получают помощь семейных врачей в Кишиневе

Муниципальные власти призвали всех граждан Украины, проживающих в Кишиневе, подать необходимые документы для получения статуса временной защиты, что позволит им зарегистрироваться у семейного врача в ближайшем медицинском учреждении и получать бесплатные медицинские услуги.