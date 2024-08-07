ФСБ рассекретила планы Третьего рейха о ядерном ударе по СССР летом 1945 года

Так, с его слов, в одной из бесед с ним государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, «говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени должно все измениться к лучшему, и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных лиц заявил: “Да простит мне бог последние 14 дней войны”. Кроме того, по данным Вехтера, в начале 1945 года один из руководителей германской промышленности и фактически заместитель министра вооружения Карл-Отто Заур по секрету сообщил ему, что “ведется усиленная работа по изготовлению новейшего оружия, которое в ближайшее время будет применено на фронте”. А сотрудник научно-исследовательского совета Германии профессор Шуман весной 1945 года заявил, что ведет работу над секретным оружием, “могущим изменить весь ход войны в пользу Германии”.