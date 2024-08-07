«Решили помочь». История с родившей 12-летней девочкой получила продолжение

«Я сам многодетный отец, и когда-то тоже, как и эта семья, переехал на историческую родину из Монголии, поэтому не мог оставить ее без внимания. На комиссии по делам несовершеннолетних стоял вопрос об определении судьбы юной мамы и ее малышки. И одним из возможных вариантов было ограничение в родительских правах, саму девочку могли отправить в детдом, а ее новорожденную малышку в дом ребенка. Чтобы этого не случилось, мы с друзьями решили помочь», — рассказал корреспонденту Tengrinews.kz депутат маслихата Павлодарской области Асылбек Туганбай.