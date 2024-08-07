«Решили помочь». История с родившей 12-летней девочкой получила продолжение

Как рассказала региональный детский омбудсмен Сауле Шакенева, арендное жилье предоставил местный акимат, а мебель, бытовую технику и все необходимое для дома закупил местный депутат и его друзья-бизнесмены.
«Я сам многодетный отец, и когда-то тоже, как и эта семья, переехал на историческую родину из Монголии, поэтому не мог оставить ее без внимания. На комиссии по делам несовершеннолетних стоял вопрос об определении судьбы юной мамы и ее малышки. И одним из возможных вариантов было ограничение в родительских правах, саму девочку могли отправить в детдом, а ее новорожденную малышку в дом ребенка. Чтобы этого не случилось, мы с друзьями решили помочь», — рассказал корреспонденту Tengrinews.kz депутат маслихата Павлодарской области Асылбек Туганбай.
Многодетной семье также подарили домашний скот и собаку, которая бы стерегла благоустроенное жилье и верно ждала своих будущих хозяев. Неделю назад семья девочки заселилась в новый дом.
«Будем помогать, пока не приведут в порядок документы, не получат гражданство, не встанут на ноги. Времянка, в которой сейчас живет семья, старая, но чистая, родители без вредных привычек, любят детей и заботятся о них. Отец — трудяга, но работал сезонно кочегаром в школе за 80 тысяч тенге. Содержать пятерых детей на такую зарплату тяжело. Сейчас акимат пообещал помочь ему с трудоустройством на постоянную работу. Уверен, что у семьи все будет хорошо», — сказал Асылбек Туганбай.
Как стало известно, родители школьницы попросили местного депутата дать имя новорожденной внучке.
«Назвал Томирис, в честь сакской царицы-победительницы. Девочка появилась на свет с определенными трудностями, но все проблемы решаются. Думаю, наша Томирис тоже по жизни будет победительницей, она и мне теперь как внучка», — с улыбкой добавил он.
Как выяснила корреспондент Tengrinews.kz, маленькая мама вместе с малышкой все еще находятся в областном перинатальном центре и пробудут там еще около месяца.
«Состояние обеих девочек удовлетворительное. Новорожденная на искусственном вскармливании, поскольку с 1 сентября юная мама продолжит обучение в школе. Ее психоэмоциональное состояние на постоянном контроле специалистов», — рассказала детский омбудсмен по Павлодарской области.
После выписки детей будет патронировать педиатр. Ребенок будет получать молочные смеси.
«В случае тяжелой жизненной ситуации матери закон предусматривают помещение новорожденного в Дом ребенка до 12 месяцев без ограничения в родительских правах. Об этом было сказано законным представителям девочки. Однако они отказались, сказали, что справятся самостоятельно. Тем не менее, семья будет находиться под жестким контролем как со стороны акимата, уполномоченных органов, так и моим», — добавила Шакенева.
В каких условиях жила 12-летняя девочка, родившая ребенка
Отметим, мы рассказывали о том, что многодетная семья 12-летней девочки ютилась во времянке, в условиях малопригодных для жилья и возвращать туда маленькую маму с младенцем было невозможным. В доме элементарно не проведена вода.
Напомним, 12-летняя школьница забеременела после изнасилования. 16 августа ей исполнится 13 лет. По факту изнасилования проводится досудебное расследование по статье. Под подозрением 17-летний родственник, его задержали еще в апреле.