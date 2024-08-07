Синоптик предупредил о скором вторжении холода в Хабаровск

Как добавил синоптик, ухудшения погоды стоит ждать примерно с середины августа — в меньшей степени во вторую декаду и в большей степени в третью. В этот период начнутся первые вторжения холода, в том числе с ночными заморозками, а также опустится среднесуточная температура.