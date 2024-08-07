Синоптик предупредил о скором вторжении холода в Хабаровск

Прохладная погода в Хабаровске и крае может установиться ещё до начала осени. Об этом в беседе с «АиФ-Дальинформ» сообщил ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов краевого гидрометцентра Никита Перерва.
До конца текущей недели, отметил специалист, существенных изменений температуры ждать не стоит. В среднем по региону ночью ожидается +15…+20 градусов, днём воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов. Однако радоваться рано: тепло будет сопровождаться обильными ливнями, которые обрушатся на регион уже в четверг, 8 августа.
«Понижение температурного фона пока не прогнозируются. У нас сохраняется теплая воздушная масса, которая будет определять погоду в обозримой перспективе», — подчеркнул Перерва.
Как добавил синоптик, ухудшения погоды стоит ждать примерно с середины августа — в меньшей степени во вторую декаду и в большей степени в третью. В этот период начнутся первые вторжения холода, в том числе с ночными заморозками, а также опустится среднесуточная температура.