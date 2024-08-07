Серьезные изменения в календаре школьных каникул в Молдове: Внимание, теперь ученики будут больше отдыхать

В этом году осенние и весенние каникулы будут чуть дольше обычного. Уже известны и даты «отработки» продленных каникул.
Для всех учеников будут следующие даты каникулы:
- осенние — 28 октября — 3 ноября 2024 г. (7 дней вместо обычных 5-ти);
- зимние — 25 декабря 2024 г. — 8 января 2025 г. (14 дней);
- весенние —
3—9 марта2025 года (7 дней вместо обычных 5-ти);
- пасхальные —
19—28 апреля2025 года (10 дней).
Первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2024 года, второй — с 9 января по 31 мая 2025 года.
Также учащиеся переводных классов — 1−8 и 10−11 классов — уйдут на летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2025 года (92 дня).
Уже известны и даты «отработки» продленных каникул. В этом году осенние и весенние каникулы будут чуть дольше обычного из-за того, что даты начала каникул или возвращения на учебу выпадают на единственный рабочий день в неделе.
Так, вместо учебы 1 ноября, в пятницу, под конец осенних каникул, ученики будут отрабатывать в субботу, 9 ноября. И вместо учебы в самом начале весенних каникул, в понедельник, 3 марта, ученики будут учиться 15 марта, в субботу.
Для учащихся выпускных 9 и 12 классов учеба заканчивается 23 мая 2024 года — далее они готовятся и сдают экзамены. Экзамены для 9 класса будут проходить в период с 2 по 12 июня, для 12 класса — с 3 по 20 июня 2025 года.
Итоговые семестровые работы (контрольные и сессии) будут организованы с 9 по 20 декабря 2024 года и с 12 по 23 мая 2025 года. Учеников начальной школы госэкзамены ожидают с 13 по 22 мая 2025 года.