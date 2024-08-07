В омском минстрое назвали лучших строителей

В преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 11 августа, в региональном минстрое подвели итоги ежегодного областного конкурса на лучшую строительную, монтажную, проектно-изыскательскую организацию и компанию по производству стройматериалов.
Всего было подано 14 заявок в 6 номинациях. Предприятия оценивались по производственным, финансово-экономическим показателям и их вкладу в охрану труда и развитие предприятия.
В состав жюри вошли представители министерства строительства региона и департамента архитектуры и градостроительства Омска, члены регионального отделения Союза архитекторов России, представители Главного управления госстройнадзора и госэкспертизы Омской области, ученые, представители независимых СРО строителей.
Победителями в различных номинациях стали: завод сборного железобетона № 5, завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон», АО «ОМУС −1», АО «Омэлектромонтаж», ООО «Сибирская проектная компания», проектное бюро «РИЦ», проектный институт «Горпроект», ЗАО «Пирс», ООО «АРТ Ремстрой», ООО «Азовский строительный отдел», Строительная компания «Промстрой».
Награждение победителей пройдет 8 августа в правительстве Омской области на торжественном приеме.