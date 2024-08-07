Энергетики Хабаровска перекроют ещё две улицы в центре города

— На время прокладки трубопровода в районе перекрестка улиц Дикопольцева и Войкова движение будет ограничено ориентировочно на месяц, то есть до 8 сентября. Работы выполняются для повышения надежности теплоснабжения и расширяют возможности для подключения будущих потребителей в связи со строительством в этом районе новых домов, — уточнили в пресс-службе ДГК.