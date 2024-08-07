Энергетики Хабаровска перекроют ещё две улицы в центре города

Хабаровские тепловые сети реконструируют участок тепломагистрали ТМ-32 в районе перекрестка улиц Дикопольцева и Войкова. В связи с этим с четверга, 8 августа, будет перекрыто сквозное движение на этом участке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Энергетики Дальневосточной генерирующей компании уложат новые трубы большего диаметра и проведут работы по строительству тепловой камеры взамен старой.
— На время прокладки трубопровода в районе перекрестка улиц Дикопольцева и Войкова движение будет ограничено ориентировочно на месяц, то есть до 8 сентября. Работы выполняются для повышения надежности теплоснабжения и расширяют возможности для подключения будущих потребителей в связи со строительством в этом районе новых домов, — уточнили в пресс-службе ДГК.
Также 9 августа с 21:00 энергетики проведут ремонт еще одного участка ТМ-32 на пересечении улиц Герасимова и Серышева. Движение по дороге будет ограничено до 11 августа.