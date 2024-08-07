В Хабаровске продолжается ремонт проспекта 60-летия Октября

В планах городской администрации стоит значительная реконструкция проспекта 60-летия Октября, которую планируют завершить к 2028 году. В следующем году стартует восстановление участка от улицы Машинистов до Приморской. А в 2026-м ремонт охватит участок от Приморской до путепроводной развязки, связывающей Ленинградскую и Восточное шоссе. Завершение работ намечено к 2028-м, когда будет завершен участок до путепроводной развязки на перекрестке Карла Маркса и Большой. Общая сумма затрат на эти масштабные работы превысит 1,2 миллиарда рублей.