В Хабаровске продолжается ремонт проспекта 60-летия Октября

На протяжении большей части дороги уже уложен нижний слой асфальтобетона, установлены водоотливные лотки и бордюрные камни, а остановочные карманы получили новые размеры. С обеих сторон дороги были оборудованы удобные тротуары, создающие комфорт для пешеходов. Замена основания дорожного полотна продвигается, уже почти достигая улицы Аэродромной, об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В планах городской администрации стоит значительная реконструкция проспекта 60-летия Октября, которую планируют завершить к 2028 году. В следующем году стартует восстановление участка от улицы Машинистов до Приморской. А в 2026-м ремонт охватит участок от Приморской до путепроводной развязки, связывающей Ленинградскую и Восточное шоссе. Завершение работ намечено к 2028-м, когда будет завершен участок до путепроводной развязки на перекрестке Карла Маркса и Большой. Общая сумма затрат на эти масштабные работы превысит 1,2 миллиарда рублей.
Врио губернатора Дмитрий Демешин выехал на место ремонта и подметил, что темп движения работ следует значительно ускорить.