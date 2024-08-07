Статистики рассказали, как изменились путешествия омичей с 2005 года

В Омскстате опубликовали данные о том, в какие страны отправляли туристов за последние 18 лет омские турагентства. Пик путешествий за границу пришёлся на 2013 год. Тогда в зарубежные поездки слетали 83 180 человек. Из них почти 4,5 тысячи человек побывали в Испании.