Статистики рассказали, как изменились путешествия омичей с 2005 года

В Омскстате опубликовали данные о том, в какие страны отправляли туристов за последние 18 лет омские турагентства. Пик путешествий за границу пришёлся на 2013 год. Тогда в зарубежные поездки слетали 83 180 человек. Из них почти 4,5 тысячи человек побывали в Испании.
В 2023 году, например, в Испанию слетали всего 13 омичей, а общее количество зарубежных туров сократилось до 43 315. Самым популярным направлением у омичей в 2023 году стала Италия. Туда отправилось 43 туриста. А в 2005 году Италию посетили 364 омича.
В прошлом году не было организовано ни одного тура в Чехию, Великобританию, в Болгарию и ряд других стран. Францию, Австрию и Венгрию посетили по два туриста из Омска. Германию — четыре туриста, Грецию — восемь. Черногорию — 17 человек.