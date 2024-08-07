Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статистики рассказали, как изменились путешествия омичей с 2005 года

В прошлом году, например, во Францию слетали всего два человека. В 2005 году таких туристов было 244.

Источник: Om1 Омск

В Омскстате опубликовали данные о том, в какие страны отправляли туристов за последние 18 лет омские турагентства. Пик путешествий за границу пришёлся на 2013 год. Тогда в зарубежные поездки слетали 83 180 человек. Из них почти 4,5 тысячи человек побывали в Испании.

В 2023 году, например, в Испанию слетали всего 13 омичей, а общее количество зарубежных туров сократилось до 43 315. Самым популярным направлением у омичей в 2023 году стала Италия. Туда отправилось 43 туриста. А в 2005 году Италию посетили 364 омича.

В прошлом году не было организовано ни одного тура в Чехию, Великобританию, в Болгарию и ряд других стран. Францию, Австрию и Венгрию посетили по два туриста из Омска. Германию — четыре туриста, Грецию — восемь. Черногорию — 17 человек.

туризм и отдых