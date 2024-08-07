В Новосибирске появится проект по уборке городских территорий

«Еще планируется привлечь маломобильных жителей мегаполиса, а также родителей, которые могут искать на платформе информацию и видеть заказы на уборку территории, транслируя своим детям возможность заработать и одновременно помочь городу. Проект позволит внедрить новые инновационные технологии в повседневную деятельность, значительно упростив для жителей города механизмы участия граждан в преобразовании городской среды», — рассказал Гнатуша.