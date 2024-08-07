В Новосибирске появится проект по уборке городских территорий

5 июня прошла встреча с мэром города Максимом Кудрявцевым. Градоначальник встретился с руководством «ОПОРЫ РОССИИ».
На встрече были внесены конкретные предложения со стороны бизнеса, которые необходимо было проработать и подготовить к реализации.
Вице-председатель «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Гнатуша предложил внедрить в работу членами отделения площадки общегородской программы для самозанятых «Приведи город в порядок».
Проект создан для преображения городской среды в более ухоженное пространство, для формирования у молодежи значимости труда на благо общества и для продвижения самозанятости среди населения города как инструмента гибкой занятости.
К участию в проекте приглашаются горожане и молодежь от 16 лет.
«Еще планируется привлечь маломобильных жителей мегаполиса, а также родителей, которые могут искать на платформе информацию и видеть заказы на уборку территории, транслируя своим детям возможность заработать и одновременно помочь городу. Проект позволит внедрить новые инновационные технологии в повседневную деятельность, значительно упростив для жителей города механизмы участия граждан в преобразовании городской среды», — рассказал Гнатуша.
В программе будут участвовать студенты и жители города. Они выступят в роли исполнителей (самозанятых). Со стороны заказчиков — общественные объединения и коммерческие организации.
На интерактивной площадке можно найти заказы и зарегистрироваться в качестве исполнителя или заказчика. Она обеспечивает все необходимое документальное и финансовое сопровождение в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы.
Жителям Новосибирска нужно только зарегистрироваться, выбрать территорию для уборки и выполнить работу. После этого они получат вознаграждение.
У проекта есть сайт, на котором можно получить более подробную информацию, а также связаться с организаторами.
С начала августа до 1 сентября 2024 года планируется запустить пилотную площадку, чтобы оценить результаты работы.