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В Новосибирске появится проект по уборке городских территорий

В рамках инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ» совместно с НРОО «ТОП КЛИК» и при поддержке мэрии Новосибирска областное отделение «ОПОРА РОССИИ» запускает проект «Приведи свой город в порядок».

Источник: Опора России

5 июня прошла встреча с мэром города Максимом Кудрявцевым. Градоначальник встретился с руководством «ОПОРЫ РОССИИ».

На встрече были внесены конкретные предложения со стороны бизнеса, которые необходимо было проработать и подготовить к реализации.

Вице-председатель «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Гнатуша предложил внедрить в работу членами отделения площадки общегородской программы для самозанятых «Приведи город в порядок».

Проект создан для преображения городской среды в более ухоженное пространство, для формирования у молодежи значимости труда на благо общества и для продвижения самозанятости среди населения города как инструмента гибкой занятости.

К участию в проекте приглашаются горожане и молодежь от 16 лет.

«Еще планируется привлечь маломобильных жителей мегаполиса, а также родителей, которые могут искать на платформе информацию и видеть заказы на уборку территории, транслируя своим детям возможность заработать и одновременно помочь городу. Проект позволит внедрить новые инновационные технологии в повседневную деятельность, значительно упростив для жителей города механизмы участия граждан в преобразовании городской среды», — рассказал Гнатуша.

В программе будут участвовать студенты и жители города. Они выступят в роли исполнителей (самозанятых). Со стороны заказчиков — общественные объединения и коммерческие организации.

На интерактивной площадке можно найти заказы и зарегистрироваться в качестве исполнителя или заказчика. Она обеспечивает все необходимое документальное и финансовое сопровождение в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы.

Жителям Новосибирска нужно только зарегистрироваться, выбрать территорию для уборки и выполнить работу. После этого они получат вознаграждение.

У проекта есть сайт, на котором можно получить более подробную информацию, а также связаться с организаторами.

С начала августа до 1 сентября 2024 года планируется запустить пилотную площадку, чтобы оценить результаты работы.