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290 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Москву из-за авиакомпаний «Якутии» и «Аэрофлот»

По вине авиакомпаний «Аэрофлот’и “Якутия” объявлены задержки выполнения рейсов на более 12 часов из Толмачево в Москву. В ситуации разбирается транспортная прокуратура.

Источник: Прецедент

7 августа в аэропорту Толмачево из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» и поздним прибытием борта авиакомпании «Якутия» объявлены задержки отправления рейсов в Москву. Сотни пассажиров вынужденно ждут отправки в столицу.

— Объявлены задержки выполнения рейсов продолжительностью более 12 часов. Вылета ожидают более 290 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний, — сообщили «Прецеденту» в Новосибирской транспортной прокуратуре. — Прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

В ведомстве уточнили, что вылеты задержанных рейсов состоятся не ранее 18:00.

В июле блогер-урбанист Артемий Лебедев сравнил новосибирский аэропорт Толмачево и английский Лутон. При этом в январе он же раскритиковал дизайн Толмачево.

Виктор БОБРОВНИКОВ.