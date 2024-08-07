290 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Москву из-за авиакомпаний «Якутии» и «Аэрофлот»

7 августа в аэропорту Толмачево из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» и поздним прибытием борта авиакомпании «Якутия» объявлены задержки отправления рейсов в Москву. Сотни пассажиров вынужденно ждут отправки в столицу.
— Объявлены задержки выполнения рейсов продолжительностью более 12 часов. Вылета ожидают более 290 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний, — сообщили «Прецеденту» в Новосибирской транспортной прокуратуре. — Прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
В ведомстве уточнили, что вылеты задержанных рейсов состоятся не ранее 18:00.
В июле блогер-урбанист Артемий Лебедев сравнил новосибирский аэропорт Толмачево и английский Лутон. При этом в январе он же раскритиковал дизайн Толмачево.
Виктор БОБРОВНИКОВ.