Чиновников Минприроды обвинили в нарушении режима ООПТ Кунгурской пещеры

На кадрах видно мужчину с лопатой в руках (это Лев Третьяков) и женщину (по словам Ольги Кадебской, это Ольга Дворянских — она занимает пост замначальника управления по охране окружающей среды). Они исследуют выход на поверхность некой трубы, предварительно его раскопав. Из трубы они извлекают нечто похожее на белый мешок, затем измеряют и фотографируют трубу, а после возвращают «мешок» на место и накрывают лежащей рядом доской — возвращая, видимо, всё в исходное состояние.