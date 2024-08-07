Чиновников Минприроды обвинили в нарушении режима ООПТ Кунгурской пещеры

Сотрудников министерства природных ресурсов Пермского края обвинили в нарушении режима ООПТ (особо охраняемой природной территории) Кунгурской пещеры и Ледяной горы под Кунгуром.
Чиновники во время проведения проверки заехали на гору на внедорожнике и раскопали старую скважину. В Минприроды объяснили, почему это не является нарушением.
31 июля на Ледяную гору (она находится над Кунгурской ледяной пещеры и тоже является памятником природы) приехали сотрудники Минприроды Прикамья. Начальник управления по охране окружающей среды Лев Третьяков вместе с коллегой осматривали территорию и проводили раскопки. Их действия попали на видео, которое опубликовала в соцсетях сотрудница Горного института УрО РАН Ольга Кадебская, много лет занимающаяся исследованиями Кунгурской ледяной пещеры.
На кадрах видно мужчину с лопатой в руках (это Лев Третьяков) и женщину (по словам Ольги Кадебской, это Ольга Дворянских — она занимает пост замначальника управления по охране окружающей среды). Они исследуют выход на поверхность некой трубы, предварительно его раскопав. Из трубы они извлекают нечто похожее на белый мешок, затем измеряют и фотографируют трубу, а после возвращают «мешок» на место и накрывают лежащей рядом доской — возвращая, видимо, всё в исходное состояние.
Ольга Кадебская объяснила perm.aif.ru, что «труба» — это законсервированная техническая скважина, пробуренная ещё в 2017 году. Директор ООО «Сталагмит-Экскурс» (эта компания занимается турпотоком и содержанием Кунгурской ледяной пещеры) Андрей Кобелев добавил, что «мешок» и доска нужны как раз для консервации скважины. Сверху они были накрыты дёрном, который раскопали чиновники Минприроды, чтобы добраться до скважины.
В комментарии к ролику Ольга Кадебская возмутилась действиями чиновников: по её словам, заехав на автомобиле (на кадрах видно внедорожник) на гору и проведя раскопки, они нарушили растительный покров. К её мнению присоединилась и юрист «Сталагмит-Экскурс» Светлана Ожгибесова.
В Минприроды Прикамья perm.aif.ru объяснили, что сотрудники министерства проводили на особо охраняемой природной территории внеплановую проверку по требованию краевой прокуратуры.
«В ходе проведения проверки был запланирован осмотр особо охраняемой природной территории регионального значения “Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера”, о чём контролируемое лицо ООО “Сталагмит-Экскурс” было уведомлено надлежащим образом», — отметили в Минприроды.
Из ответа министерства следует, что режим охраны территории не был нарушен: так как должностные лица участвовали в проверке в рабочее время, а сама проверка входит в их непосредственные обязанности, их действия не нарушают пункт 7.2 режима особой охраны, запрещающий проезд и стоянку транспорта на ООПТ. Режим особой охраны историко-природного комплекса «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера» утвержден постановлением Правительства Пермского края от
Сайт perm.aif.ru также запросил у министерства природных ресурсов информацию о ходе проверки и результатах её проведения.
По словам сотрудников «Сталагмит-Экскурс», это далеко не единственная проверка, которая идёт сейчас в отношении компании: всего их шесть, причём инициированы они четырьмя разными ведомствами.