В красноярской школе нашли пятерых мигрантов-уклонистов от армии

Всего военные следователи сообщили о свыше 250 новых гражданах, которые не встали на воинский учет сразу после переезда. В ВСО «МК в Красноярске» уточнили, что многие иностранцы отправились служить по призыву, также большое количество иностранцев заключило контракт.