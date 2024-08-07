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В красноярской школе нашли пятерых мигрантов-уклонистов от армии

В Красноярске провели рейд по поиску мигрантов, которые не встали на учет в военкомат при переезде в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в военном следственном отделе, проверка прошла в школе, которую сейчас ремонтируют в Ленинском районе.

Полицейские и военные следователи провели проверку 7 августа. В ходе рейда в учебном заведении нашли 16 нарушений миграционного законодательства. В военкоматы доставили пятерых строителей, которые не встали на воинский учет.

Всего военные следователи сообщили о свыше 250 новых гражданах, которые не встали на воинский учет сразу после переезда. В ВСО «МК в Красноярске» уточнили, что многие иностранцы отправились служить по призыву, также большое количество иностранцев заключило контракт.

Ранее сообщалось, что в Канске мужчина зарегистрировал пятерых мигрантов в несуществующем доме.