В красноярской школе нашли пятерых мигрантов-уклонистов от армии

Как сообщили в военном следственном отделе, проверка прошла в школе, которую сейчас ремонтируют в Ленинском районе.
Полицейские и военные следователи провели проверку 7 августа. В ходе рейда в учебном заведении нашли 16 нарушений миграционного законодательства. В военкоматы доставили пятерых строителей, которые не встали на воинский учет.
Всего военные следователи сообщили о свыше 250 новых гражданах, которые не встали на воинский учет сразу после переезда. В ВСО «МК в Красноярске» уточнили, что многие иностранцы отправились служить по призыву, также большое количество иностранцев заключило контракт.
Ранее сообщалось, что в Канске мужчина зарегистрировал пятерых мигрантов в несуществующем доме.