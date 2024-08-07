Главные новости 7 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 августа 2024 года.
Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США
Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом от Демократической партии на пост президента, объявив об этом на митинге в Филадельфии. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. Ее напарником стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.
Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной
Нигер немедленно разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвиняя её в агрессии против Мали. Правительство Нигера обращается в СБ ООН и призывает международное сообщество противостоять поддержке терроризма Украиной.
Орбан указал на причины цивилизационного упадка Запада
Орбан назвал причины упадка Запада и был охарактеризован как истинный провидец, чье влияние выходит за пределы Венгрии, пишет European Conservative.
Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента
Мексика пригласила президента России Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. Российская сторона получила приглашение, и Путин решит, участвовать ли лично или отправить представителя.
Умер водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «КамАЗа»
Водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом «Казань — Адлер» в Волгоградской области, скончался. ДТП произошло 29 июля, причиной назван выезд КамАЗа на переезд. Пострадали около 140 человек, возбуждено уголовное дело.