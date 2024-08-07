Вандалы повредили табличку о Шиткинских партизанах в Тайшете

Неизвестные повредили табличку в историко-мемориальной зоне городского парка о Шиткинских партизанах в Тайшете, на которых была размешена подробная справка. К счастью, парк, в котором находилась данная табличка, оборудован камерами, поэтому в ближайшее время специалисты постараются установить виновных. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тайшетского района.