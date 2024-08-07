Вандалы повредили табличку о Шиткинских партизанах в Тайшете

Неизвестные повредили табличку в историко-мемориальной зоне городского парка о Шиткинских партизанах в Тайшете, на которых была размешена подробная справка. К счастью, парк, в котором находилась данная табличка, оборудован камерами, поэтому в ближайшее время специалисты постараются установить виновных. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тайшетского района.
— Эта часть нашей истории, и наглядный пример отношения к прошлому и к своему городу, — написали в телеграмм-канале администрации города.
На табличке сорвали огромную часть текста с одной стороны, с другой стороны порвали небольшую часть. Чем именно помешал кому-то плакат остается неизвестным.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенница представлялась знакомой детей пенсионеров в Черемхово, чтобы похитить деньги. Она обманывала пожилых людей, подменяя настоящую валюту на «Билеты банка приколов».