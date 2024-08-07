Приморский Роспотребнадзор проверил качество импортных фруктов

Результаты исследований показали, что в подавляющем большинстве проб отсутствуют микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды и техногенные радионуклиды. Однако в 14% проб было установлено несоответствие физико-химическим показателям, что требует дополнительного внимания. Также было выявлено наличие ГМО в одном образце продукции без соответствующей маркировки, что привело к запрету на ввоз этой партии в Россию.