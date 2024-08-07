Приморский Роспотребнадзор проверил качество импортных фруктов

В Приморье Роспотребнадзор активно следит за качеством плодоовощной продукции, поступающей на рынок, включая импортные фрукты и овощи из юго-восточной Азии. Во втором квартале 2024 года было исследовано около 200 проб, из которых 40% составила импортная продукция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
В ходе проверок, проведенных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, были изучены 184 пробы по санитарно-гигиеническим показателям, а также проведены тесты на физико-химические, паразитологические, микробиологические и радиологические показатели.
Результаты исследований показали, что в подавляющем большинстве проб отсутствуют микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды и техногенные радионуклиды. Однако в 14% проб было установлено несоответствие физико-химическим показателям, что требует дополнительного внимания. Также было выявлено наличие ГМО в одном образце продукции без соответствующей маркировки, что привело к запрету на ввоз этой партии в Россию.
В рамках мер контроля, Роспотребнадзор изъял из оборота две партии экзотических фруктов — папайи, общим весом 20 кг, поступивших из юго-восточной Азии из-за несоответствия стандартам качества.
Ситуация с качеством и безопасностью плодоовощной продукции остается под строгим контролем Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Напомним, Приморье значительно увеличило объемы импорта свежих овощей, фруктов и ягод. Согласно данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, с 15 по 21 июля 2024 года фитосанитарные контрольные посты региона проконтролировали ввоз 8 831,7 тонны данных продуктов из различных стран мира.