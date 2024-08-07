Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ.