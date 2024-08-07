ГПК: более 1,5 тыс. фур ожидают въезда в Литву

На границе Беларуси с Евросоюзом сохраняется напряженная ситуация с автомобилями, ожидающими въезда на сопредельную европейскую территорию. Контрольные службы Литвы, Латвии и Польши ежедневно игнорируют установленные нормы пропуска транспорта.



По состоянию на 10.00 1535 фур ожидают въезда в Литву. Сопредельные контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию 28% фур от нормы. Самый загруженный маршрут на данном направлении по-прежнему проходит через «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»).



Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») фиксируется 465 грузовиков. Через данный погранпереход в Латвию въехало 38% авто.



По состоянию на 10.00 более 600 легковушек ожидают въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами и «Тересполем» (сопредельный «Брест»).



Перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») и литовским «Мядининкаем» (сопредельный «Каменный Лог») въезда на сопредельную территорию ожидают 58 и 5 автобусов соответственно.