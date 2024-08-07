«Его не напугало, что я прикована к коляске»: сибирячка написала пьесу о любви, и она в точности повторилась в жизни

— Могу сказать, что за годы отношений мы стали мудрее и терпимее. Больше разговариваем и меньше ругаемся. Жизнь в гармонии друг с другом — это ежедневная работа обоих партнеров, которая никогда не заканчивается. Судьба ли это? Кажется, что все сложилась так, как должно было. Хотелось бы, чтобы наша история стала мотивацией для людей, а не поводом выплеснуть злобу и зависть. Всех, кто планирует пожалеть моего мужа в комментариях и сказать, что я насильно женила его на себе, хочу попросить хоть немного подумать головой. Никто его не принуждал.