«Его не напугало, что я прикована к коляске»: сибирячка написала пьесу о любви, и она в точности повторилась в жизни

Он признается ей в чувствах, но та отвергает его, бросая в сердцах: «Зачем тебе портить жизнь со мной?», ведь она прикована к инвалидному креслу. Но настоящая любовь берет верх, и пара остается вместе. Это романтичная история — сюжет пьесы, которую несколько лет назад поставили на сцене Русского драматического театра им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ. Ее автором стала десятиклассница Вика. Могла ли девушка представить, что написанные ею строки станут фактически автобиографией.
С рождения сибирячка страдает детским церебральным параличом, но это не стало преградой к полноценной жизни. Девушка до сих пор помнит, как переживала, что училась весь первый класс дома.
— Я ведь очень общительная с самого детства, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Виктория Панасенко. — Мне хотелось сидеть на уроках с одноклассниками, а не в четырех стенах. Но родители посчитали, что так для меня будет лучше. Наверное, боялись насмешек сверстников.
В 8 лет девочка впервые поехала в инклюзивный летний лагерь и очень быстро обзавелась друзьями. Тогда-то воспитатели и посоветовали отдать ее в обычную школу, и мама с папой прислушались.
— Те годы до сих пор вспоминаю с трепетом, — признается Вика. — Учителя даже оборудовали специальное место за партой, чтобы было удобно сидеть. И с одноклассниками повезло. Ребята всегда могли помочь пересесть с коляски на стул или отвезти в другой кабинет.
Наступило время, когда старшеклассники начали впервые влюбляться, но Вика об отношениях не думала. Она и так была счастлива. А свои размышления о любви и чувствах перенесла на бумагу. Главной героиней ее пьесы стала прикованная к коляске 16-летняя Алиса, которая несмотря на свои страхи, обрела того самого единственного человека. Сценарий попал в руки художественных руководителей драмтеатра и настолько приглянулся режиссерам, что историю решили показать широкой публике.
— Я радовалась и огорчалась одновременно. Ведь была уверена, что сказка так и останется сказкой.
Но все изменилось с окончанием школы, 15 июня 2017 года. Позже эта дата для девушки стала особенной, хотя все и начиналось с простого сообщения в соцсетях: «Ты мне понравилась, хочу с тобой познакомиться». Представившись Женей, парень рассказал, что ему 21 год, в Бурятии служит по контракту, сам родом из Кургана. Но в искренний интерес незнакомца Виктория не поверила, ожидая, что его должны смутить ее фотографии в инвалидном кресле. Ухажер же настойчиво просил номер телефона.
— Не сразу сдалась, — смеется Евгений. — На тот момент меня командировали из Улан-Удэ в Читу, но я пообещал встретиться с ней, как только вернусь. Вика меня отговаривала, но оказавшись в Бурятии, вместо своей части я сразу же помчался к ней домой.
Так с парнем лично познакомилась не только сама девушка, но и ее родители. Во время чаепития Евгений четко дал понять, что намерения у него серьезные. После одобрения матери и отца пара начала все больше времени проводить вместе.
— Он понимал меня без слов. Ухаживал так, как это раньше делали только самые близкие. Возился с креслом, убирал за мной посуду и всегда помогал.
Меньше, чем через год, Евгений пришел в гости к любимой и в присутствии ее семьи встал на одно колено и открыл перед ней коробочку с кольцом: «Выходи за меня замуж!». Виктория была в шоке, ведь о свадьбе совсем не думала. Но влюбленный парень вновь настоял на своем.
— Конечно, ответила «Да», — улыбается сибирячка. — На следующий день мы подали заявление в ЗАГС. По счастливому совпадению, поженились 15 июня, но уже 2018-го.
Сегодня супруги Панасенко вместе шесть лет. За это время пара успела съехать от родителей, впервые снять квартиру, а затем и вовсе перебраться из солнечной республики в Казань. Виктория окончила вуз по специальности педагог-психолог, чтобы в будущем помогать детям, а ее муж трудится на заводе газового оборудования.
— Переехали спонтанно, ведь еще пару лет назад думали, что всегда будем жить в Бурятии, — говорит Вика. — Но в Татарстане нашлась хорошая вакансия для Жени. Еще один плюс — доступная среда для инвалидов. Здесь я могу с легкостью передвигаться по городу.
В планах Евгения и Виктории пополнение. Девушка специально взяла перерыв между учебой и работой, чтобы тщательно проверить здоровье и проконсультироваться с врачами о предстоящей беременности. Важно, чтобы ничего не угрожало ни будущей маме, ни малышу.
— Могу сказать, что за годы отношений мы стали мудрее и терпимее. Больше разговариваем и меньше ругаемся. Жизнь в гармонии друг с другом — это ежедневная работа обоих партнеров, которая никогда не заканчивается. Судьба ли это? Кажется, что все сложилась так, как должно было. Хотелось бы, чтобы наша история стала мотивацией для людей, а не поводом выплеснуть злобу и зависть. Всех, кто планирует пожалеть моего мужа в комментариях и сказать, что я насильно женила его на себе, хочу попросить хоть немного подумать головой. Никто его не принуждал.
— Да, это я ее заставил выйти за меня, — улыбается мужчина.