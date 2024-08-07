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Часть Владивостока осталась без света из-за аварийного отключения — адреса

Специалисты назвали предположительное время устранения аварии.

Источник: AP 2023

Во Владивостоке больше десятка улиц остались без света из-за аварийного отключения. Специалисты озвучили предположительное время устранения аварии, сообщает ИА PrimaMedia.

Электроснабжение отсутствует на Адмирала Фокина, Алеутской, Посьетской, Светланской, Семеновской, Фонтанной, Батарейной, Пограничной, Каплунова, Спиридонова, Шепеткова, Калинина, Киевской, Фадеева, 1-ой Флотской и в переулке Шевченко.

Ориентировочное время устранения аварии 20.50.

Напомним, из-за аварийных ремонтных работ часть Владивостока останется без холодной воды.

ЖКХ