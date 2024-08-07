Часть Владивостока осталась без света из-за аварийного отключения — адреса

Во Владивостоке больше десятка улиц остались без света из-за аварийного отключения. Специалисты озвучили предположительное время устранения аварии, сообщает ИА PrimaMedia.
Электроснабжение отсутствует на Адмирала Фокина, Алеутской, Посьетской, Светланской, Семеновской, Фонтанной, Батарейной, Пограничной, Каплунова, Спиридонова, Шепеткова, Калинина, Киевской, Фадеева, 1-ой Флотской и в переулке Шевченко.
Ориентировочное время устранения аварии 20.50.
Напомним, из-за аварийных ремонтных работ часть Владивостока останется без холодной воды.