В НСО ввели 9 мультимодальных маршрутов по схеме «автобус+электричка»

У жителей есть возможность организованно добираться до Новосибирска с помощью мультимодального маршрута. То есть, из населённого пункта доехать на автобусе до железнодорожной станции, а там пересесть на электричку до Новосибирска. Маршруты действуют и в обратном направлении.