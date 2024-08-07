Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НСО ввели 9 мультимодальных маршрутов по схеме «автобус+электричка»

Воспользоваться ими могут жители отделённых населённых пунктов региона.

Источник: Соцсети

Девить мультимодальных маршрутов по схеме «автобус+электропоезд» ввели в работу на территории Новосибирской области. Об этом в среду, 7 августа сообщили в пресс-службе АО «Экспресс пригород».

По данным перевозчика, в ходе завершающего этапа реализации этого проекта продажа билетов на пригородные поезда открыта в автокассах Северного, Довольного, Чистоозёрного, Сузуна и Маслянино..

Как сообщается, для удобства пассажиров также открыта продажа билетов на подвозящие автобусы в пригородных кассах Западно-Сибирской железной дороги.

Проект мультимодальных перевозок был запущен в конце 2023 года. К настоящему моменту он полностью реализован в девяти отдалённых районах региона: Усть-Таркском, Венгеровском, Кыштовском, Северном, Здвинском, Доволенском, Чистоозерном, Сузунском и Маслянинском.

У жителей есть возможность организованно добираться до Новосибирска с помощью мультимодального маршрута. То есть, из населённого пункта доехать на автобусе до железнодорожной станции, а там пересесть на электричку до Новосибирска. Маршруты действуют и в обратном направлении.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что с 4 августа изменится расписание двух новосибирских электричек.