В НСО ввели 9 мультимодальных маршрутов по схеме «автобус+электричка»

Девить мультимодальных маршрутов по схеме «автобус+электропоезд» ввели в работу на территории Новосибирской области. Об этом в среду, 7 августа сообщили в пресс-службе АО «Экспресс пригород».
По данным перевозчика, в ходе завершающего этапа реализации этого проекта продажа билетов на пригородные поезда открыта в автокассах Северного, Довольного, Чистоозёрного, Сузуна и Маслянино..
Как сообщается, для удобства пассажиров также открыта продажа билетов на подвозящие автобусы в пригородных кассах Западно-Сибирской железной дороги.
Проект мультимодальных перевозок был запущен в конце 2023 года. К настоящему моменту он полностью реализован в девяти отдалённых районах региона: Усть-Таркском, Венгеровском, Кыштовском, Северном, Здвинском, Доволенском, Чистоозерном, Сузунском и Маслянинском.
У жителей есть возможность организованно добираться до Новосибирска с помощью мультимодального маршрута. То есть, из населённого пункта доехать на автобусе до железнодорожной станции, а там пересесть на электричку до Новосибирска. Маршруты действуют и в обратном направлении.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что с 4 августа изменится расписание двух новосибирских электричек.