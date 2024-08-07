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К Челябинской области приближается циклон: локально 8 августа пройдут сильные дожди

К Челябинской области приближается циклон — локально 8 августа пройдут сильные дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

«Под влиянием приближающегося циклона и связанными с ним фронтальными зонами в четверг пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, ожидаются грозы, возможен град», — говорят в Челябинском ЦГМС.

Детально: в ближайшие 24 часа будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, в отдельных территориях прозвучат грозы, возможен град. Ночью и утром кое-где установятся туманы. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8 августа ночью плюс 11−16, днем — 17−22.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью прогнозируется слабый дождь, днем — кратковременный, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 14−16, днем в четверг — 19−21.