К Челябинской области приближается циклон: локально 8 августа пройдут сильные дожди

Детально: в ближайшие 24 часа будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, в отдельных территориях прозвучат грозы, возможен град. Ночью и утром кое-где установятся туманы. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8 августа ночью плюс 11−16, днем — 17−22.