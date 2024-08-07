Самое древнее кладбище каменного века нашли археологи в Беларуси

Нетронутых временем и людьми археологических памятников в Беларуси немного, и их количество стремительно уменьшается. Поэтому ученым порой очень сложно получить в ходе экспедиций материал, который может помочь лучше понять, как была устроена жизнь наших предков.
Сложнее всего в силу климата найти захоронения, где будут целыми костные останки. Они представляют повышенный интерес, потому что дают не только понимание, того какого роста и комплекции были наши предки, но и могут быть источником ценного ДНК-материала.
Озеро Селява в Крупском районе, а точнее остров на нем, в этом смысле настоящая находка. Дело в том, что, когда в эпоху мезолита, а затем и неолита его населяли люди, он был полуостровом, и только в ХХ веке стал островом, что и сыграло на руку ученым.
Чистые памятники
«На сегодня на этом острове известны три археологических памятника. Два из которых более 20 лет исследовались археологом Вадимом Шадыро. Он изучал селище и городище раннего железного века».
По его словам, в ходе исследований этих памятников были обнаружены находки, связанные непосредственно с днепро-двинской культурой железного века (VIII век до н. э. — IV век н. э.) и ранним средневековьем.
В ходе научной разведки на острове два года назад был обнаружен новый памятник, который теперь известен в научной среде как Клишино-3. Он состоит из двух террас, которые располагаются на разных уровнях. Это ранний мезолит 10−7 тысячелетия до н. э. кундской культуры на верхней террасе, а самой кромки воды находится терраса с находками раннего неолита 6 тысячелетие до н. э., относящимися к нарвской культуре.
«Эти памятники ценны тем, что являются “чистыми”, то есть на них нет напластований более поздних культур и они не смешаны между собой. Исследование таких памятников позволяет получить полную картину о памятнике без чужеродных примесей. Это важно для понимания стратегий жизнедеятельности людей той эпохи и их технологических возможностей».
При этом он уточнил, что это касается и технологий производства керамики, кремниевых орудий. Нарвская культура является правопреемницей кундской и здесь важным отличием как раз является способность производить керамические изделия.
Интересным отличием представителей кундской культуры является способ изготовления кремниевых изделий. В эпоху мезолита на белорусской территории только они получали изделия не при помощи удара, а с помощью давления, когда камень расщеплялся.
Самая древняя могила
В этом сезоне удалось найти на верхней террасе костяную подвеску — это очень важно, учитывая, что на памятниках, которые исследовал Вадим Шадыро, было найдено около 120 подобных вещей и ранее их интерпретировали в связи с более поздними эпохами (железа и бронзы).
«Теперь мы знаем о прямой связи памятника Клишино-3 и городища, где также известен культурный слой эпохи раннего мезолита».
После чего добавил, что в 2019 году в Беларуси был научный проект по изучению древнего ДНК человека. В рамках его реализации удалось датировать три захоронения с городища на острове на озере Селява. Всего в ходе изучения городища Вадим Шадыро обнаружил восемь захоронений различной степени сохранности. Погребения были разновременными от мезолита до раннего Средневековья.
«Мы сделали ДНК-анализ: один из костяков относится к эпохе раннего железного века (днепро-двинская культура). Один относился к эпохе позднего неолита (культура шнуровой керамики) и еще одно погребение относится к кундской культуре. На сегодня мы можем говорить, что это самое древнее погребение на территории Беларуси. Более ранних человеческих останков у нас нет», — акцентировал внимание Александр Вашанов.
В данном случае речь идет о девятом тысячелетии до нашей эры, то есть этому погребению посреди озера Селява сейчас насчитывается 11 тысяч лет. Здесь важно понимать, что могила была найдена 20 лет назад, но датировать ее наши ученые могли только сейчас.
Это лишнее подтверждение важности сохранности находок, которые могут приоткрыть древнюю истории позднее с развитием технологий и расширением возможностей белорусских ученых.