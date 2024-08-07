Самое древнее кладбище каменного века нашли археологи в Беларуси

Озеро Селява в Крупском районе, а точнее остров на нем, в этом смысле настоящая находка. Дело в том, что, когда в эпоху мезолита, а затем и неолита его населяли люди, он был полуостровом, и только в ХХ веке стал островом, что и сыграло на руку ученым.