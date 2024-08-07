В Кишиневе перекрывают несколько улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

В Кишиневе перекроют ряд улиц.
Некоторые троллейбусы и микроавтобусы временно изменят маршруты движения.
Мэрия Кишинёва сообщает, что с 7 по 25 августа в связи с проведением дорожных работ будет частично приостановлено движение на Московском проспекте.
Кроме того, с 7 по 26 августа будет приостановлено движение на участке улицы Ш. Няга, между ул. И. Крянгэ и И. Некулче.
Также с 20.00 9 августа до 06.00 10 августа и с 20.00 11 августа до 06.00 12 августа будет полностью перекрыто движение на ул. В. Лупу 28A — 61. В указанный период изменится движение общественного транспорта:
Троллейбус № 4 будет ездить от ул. В. Лупу — В. Белинского — И. Крянгэ, обратно: пл. Объединения Княжеств — ул. И. Крянгэ — В. Лупу — далее по установленному маршруту.
Троллейбус № 33 будет ездить по ул. Конституцией — И. Крянгэ — В. Белинского — В. Лупу — далее по установленному маршруту.
Микроавтобус 174. Туда: ул. Н. Кодряну — В. Лупу — Конституцией — далее по установленному маршруту. Обратно: с ул. Конституцией — ул. В. Лупу — Н. Кодряну.
Водителей призывают подчиняться требованиям патрульных, проявлять терпение и дисциплину, не нарушать ПДД.
Профильные муниципальные службы приносят гражданам извинения за доставленные неудобства.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Мэрия Кишинёва информирует жителей Гратиешт о том, что 7 августа, с 10.00 до 13.00 будет приостановлено движение автобуса 10 по улице Приетенией в черте коммуны.
Автобусы данного маршрута будут ездить в указанный период туда и обратно по улице Штефана чел Маре, до отделения почты.