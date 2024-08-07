«За домом вообще огромная была». В Борисове жители жалуются на нашествие гадюк на детских площадках и во дворах

В Борисове жители жалуются на нашествие гадюк во дворах и на детских площадках, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».
В сюжете сообщили, что окраину Борисова атаковали гадюки, которых местные жители находят на детских площадках и у скамеек.
— Дети приходили, здесь палкой и ковыряли, вот с травы отсюда выскочила. Там, в луже, дети палкой ковыряли, — рассказала местная жительница.
Она добавила, что вышел мужчина и забрал гадюку в банку.
— И за домом у них вообще огромная была.
Сообщается, что гадюк можно увидеть после проливных дождей в нескошенной траве. Для того, чтобы избавиться от змей, жители косят траву за свой счет. Одна из жительниц дома, где видели гадюк, говорит, что пять лет назад купила квартиру и подобного не было.
— Как-то в прошлом году немножко они косили. В этом году наняли, 100 рублей отдали, у них покосили. На 115 сколько звоним, ничего.
Нашествие ядовитых змей жители связывают с неухоженностью района. Говорится, что рядом расположен лес, траву никто не косит, мусор регулярно не вывозят и по указанным причинам гадюки осваивают новые территории.
Одна из жительниц также сообщила:
— Обычно тут все в мусоре, и машины объезжают, чтобы что-то остановиться выбросить. И не пройти, не проехать.
По ее словам, машины приезжают забирать мусор не каждый день. Прокурор Борисовского района Дмитрий Макаревич обратил внимание на то, что основная причина, о которой говорят местные органы власти, состоит в нехватке людей.
— Потому что территория большая, чтобы ее окашивать, особых объективных причин для того, чтобы не убирать и не вывозить мусор, в принципе не имеется. Поэтому мы как раз-таки и требуем привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, — подчеркнул Макаревич.
Он уточнил, что соответствующее поручение о привлечении к административной ответственности виновных лиц ЖКХ было направлено в Инспекцию природных ресурсов охранных окружающей среды.