«За домом вообще огромная была». В Борисове жители жалуются на нашествие гадюк на детских площадках и во дворах

Сообщается, что гадюк можно увидеть после проливных дождей в нескошенной траве. Для того, чтобы избавиться от змей, жители косят траву за свой счет. Одна из жительниц дома, где видели гадюк, говорит, что пять лет назад купила квартиру и подобного не было.