Что такое Brat summer, и как альбом Charli XCX «BRAT» стал одним из главных трендов лета 2024 года

Brat girl никому ничего не нужно доказывать, она не рыдает в туалете клуба из-за бывшего, пока подружки пытаются ее успокоить, а «вытанцовывает» свою боль. Тем не менее brat girl не так легкомысленна, как может показаться. Она не склонна к промискуитету, да и секс в целом не входит в список тем, которые Чарли затрагивает в BRAT.