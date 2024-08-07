Музыкант Денис Клявер из «Чай вдвоем» сыграет антагониста в сериале «Лихач»

По сюжету новых серий главный герой, полковник и байкер Сергей Сотников, увольняется с поста начальника уголовного розыска Сочи, но снова оказывается втянут в преступную жизнь города, передает НТВ. По мнению актера Никиты Панфилова, сыгравшего Сотникова, сезон будет интересен историями людей вокруг протагониста.