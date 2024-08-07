На Васильевском острове изменится маршрут движения общественного транспорта

В связи с ремонтом трамвайных путей на Среднем проспекте В. О. у 22-й и 23-й линий с 05:00 8 августа до 05:00 2 сентября изменится маршрут городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».
Трамвай № 6, который курсирует по маршруту «19-я линия В. О. — площадь Ленина», в прямом направлении будет курсировать по основной трассе от остановки «Музей городского наземного транспорта». В обратном направлении трамвай проследует по основной трассе до остановки «Музей городского наземного транспорта».
Трамвай № 40, который работает на маршруте «Тихорецкий проспект — 19-я линия В. О.», в прямом направлении будет двигаться по основной трассе до остановки «Музей городского наземного транспорта». Обратное направление: по основной трассе от остановки «Музей городского наземного транспорта».
Ранее мы писали, что число аварий с трамваями в Петербурге выросло в 2,3 раза за шесть месяцев.