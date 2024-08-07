На Васильевском острове изменится маршрут движения общественного транспорта

В связи с ремонтом трамвайных путей на Среднем проспекте В. О. у 22-й и 23-й линий с 05:00 8 августа до 05:00 2 сентября изменится маршрут городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».