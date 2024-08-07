Омичи из двух округов через неделю останутся без воды

Омский водоканал предупредил местных жителей об отключении водоснабжения, которое ожидается 14 августа. В это время будут проводиться работы по ремонту водопровода по улице Семиреченская.
Так, воды не будет с 09:30 до 00:00 на следующих адресах:
- посёлок Магистральный;
- жилые дома п. Новостройка;
- улицы 2-я, 3-я, 4-я Лузинские;
- улицы 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Москаленские;
- жилые дома ул. Семиреченская, 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;
- посёлок Новостройка, 9, 20 б, 20/1, 20А, 35, 51;
- водоразборные колонки посёлка Новостройка;
- водопроводная насосная станция 414 посёлка Новостройка;
- СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
- улица Семиреченская, 132А.
Машину с питьевой водой установят на улице Мельничная, 132−134 с 10:00 до 20:00.
Ещё одно отключение водоснабжения ожидается в Нефтяниках. На проспекте Культуры, 2 также будут ремонтировать водопровод.
Так, холодной воды не будет с 10:00 до 23:00 на следующих адресах:
- проспект Культуры, 2, 4, 4Б;
- проспект Мира, 19, 19/2, 23Б, 25В;
- улица Андрианова, 1, ⅓, 2, 4, 6;
- Бульвар Петухова, 1, 3, 5.