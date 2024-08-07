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Омичи из двух округов через неделю останутся без воды

Причина — ремонт водопроводов.

Омский водоканал предупредил местных жителей об отключении водоснабжения, которое ожидается 14 августа. В это время будут проводиться работы по ремонту водопровода по улице Семиреченская.

Так, воды не будет с 09:30 до 00:00 на следующих адресах:

  • посёлок Магистральный;
  • жилые дома п. Новостройка;
  • улицы 2-я, 3-я, 4-я Лузинские;
  • улицы 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Москаленские;
  • жилые дома ул. Семиреченская, 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;
  • посёлок Новостройка, 9, 20 б, 20/1, 20А, 35, 51;
  • водоразборные колонки посёлка Новостройка;
  • водопроводная насосная станция 414 посёлка Новостройка;
  • СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
  • улица Семиреченская, 132А.

Машину с питьевой водой установят на улице Мельничная, 132−134 с 10:00 до 20:00.

Ещё одно отключение водоснабжения ожидается в Нефтяниках. На проспекте Культуры, 2 также будут ремонтировать водопровод.

Так, холодной воды не будет с 10:00 до 23:00 на следующих адресах:

  • проспект Культуры, 2, 4, 4Б;
  • проспект Мира, 19, 19/2, 23Б, 25В;
  • улица Андрианова, 1, ⅓, 2, 4, 6;
  • Бульвар Петухова, 1, 3, 5.

ЖКХ