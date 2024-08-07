Омичка отсудила у ТСЖ 100 тысяч за протёкшую крышу

Суд обязал ТСЖ демонтировать керамическую плитку с поверхности кровли и парапетов, искусственный газон, тротуарную плитку, конструкцию веранды, конструкции деревянной облицовки парапетов, кровлю веранды из гибкой черепицы, конструкцию подиума, произвести ремонт кровли на площади 137 кв.м. заменить все конструкционные слои и водосборную воронку. Также организация должна выплатить собственнице квартир компенсацию в размере 105 тысяч рублей за ущерб. Товарищество всё выполнило.