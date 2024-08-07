Омичка отсудила у ТСЖ 100 тысяч за протёкшую крышу

Омичка, проживающая в одном из домов на Бульваре Мартынова, подала иск к товариществу собственников жилья. Она отсудила компенсацию за протекающую крышу и обязала ТСЖ «Олимп» её починить.
В пресс-службе судебных приставов сообщили, что в доме ступенчатая крыша, поэтому потолки квартир на 10-м и 11-м этажах является кровлей. Несколько лет квартиры затапливает.
Суд обязал ТСЖ демонтировать керамическую плитку с поверхности кровли и парапетов, искусственный газон, тротуарную плитку, конструкцию веранды, конструкции деревянной облицовки парапетов, кровлю веранды из гибкой черепицы, конструкцию подиума, произвести ремонт кровли на площади 137 кв.м. заменить все конструкционные слои и водосборную воронку. Также организация должна выплатить собственнице квартир компенсацию в размере 105 тысяч рублей за ущерб. Товарищество всё выполнило.