На трассе Красноярск — Элита дорожники готовят к открытию пешеходный переход

На трассе Красноярск — Элита дорожники к открытию готовят пешеходный переход, оборудованный освещением. Как сообщили в краевом министерстве транспорта, специалисты уже проверили декоративную подсветку сооружения.
Цвета будут сменяться от однотонных до градиентных и цветов флага России. Все технические работы на переходе завершены — его откроют после сдачи второго этапа реконструкции автодороги.
— Второй этап подрядчики намерены сдать до сентября, с опережением сроков по контракту, — добавили в министерстве.
Напомним, что ремонт трассы завершится в конце 2025 года. На четырехполосной дороге появится освещение, тротуары и автобусные остановки.