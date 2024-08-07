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На трассе Красноярск — Элита дорожники готовят к открытию пешеходный переход

На днях специалисты тестировали декоративную подсветку сооружения.

Источник: Минтранс Красноярского края

На трассе Красноярск — Элита дорожники к открытию готовят пешеходный переход, оборудованный освещением. Как сообщили в краевом министерстве транспорта, специалисты уже проверили декоративную подсветку сооружения.

Цвета будут сменяться от однотонных до градиентных и цветов флага России. Все технические работы на переходе завершены — его откроют после сдачи второго этапа реконструкции автодороги.

— Второй этап подрядчики намерены сдать до сентября, с опережением сроков по контракту, — добавили в министерстве.

Напомним, что ремонт трассы завершится в конце 2025 года. На четырехполосной дороге появится освещение, тротуары и автобусные остановки.