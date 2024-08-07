Новосибирские госструктуры рассказали о будущем своих YouTube-каналов

По результатам опроса среди пресс-служб, проведенного редакцией, стало известно, что в августе 2024 года госструктуры не приняли принципиальных решений относительно своих YouTube-каналов. Все организации, активно использовавшие платформу до замедления, продолжают это делать. В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что видеоролики размещаются на различных ресурсах, включая ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм и YouTube. Прямые трансляции проводятся как в ВКонтакте, так и на YouTube.