Новосибирские госструктуры рассказали о будущем своих YouTube-каналов

Прошла неделя с момента начала замедления работы YouTube в России, и пользователи Новосибирска сообщают о проблемах с просмотром видео не только на компьютерах, но и в мобильной версии платформы. В условиях изменившейся ситуации BFM-Новосибирск выяснил, как действуют органы власти и государственные организации, имеющие YouTube-каналы.
По результатам опроса среди пресс-служб, проведенного редакцией, стало известно, что в августе 2024 года госструктуры не приняли принципиальных решений относительно своих YouTube-каналов. Все организации, активно использовавшие платформу до замедления, продолжают это делать. В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что видеоролики размещаются на различных ресурсах, включая ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм и YouTube. Прямые трансляции проводятся как в ВКонтакте, так и на YouTube.
У YouTube-канала новосибирской мэрии на данный момент 3,47 тысячи подписчиков, а видео публикуются по актуальной повестке. Горсовет Новосибирска закрыл свой YouTube-канал два года назад и теперь выкладывает материалы на Rutube, где у него всего 15 подписчиков.
«Мы закрыли канал на YouTube, когда начались проблемы с Google. Перешли на Rutube и начали выкладывать свежие материалы с нуля», — рассказала начальник отдела информационного обеспечения Совета депутатов города Новосибирска Елена Рогова.
Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна продолжает работать с YouTube, у института 14,9 тысячи подписчиков. Последнее видео было опубликовано 6 августа и собрало более 300 просмотров за сутки. Пресс-секретарь института Мария Морсина отметила, что канал не закрыт до получения официального распоряжения от Министерства здравоохранения РФ.
Из всех опрошенных организаций только Новосибирская государственная областная научная библиотека занимается переносом архивов со своего YouTube-канала на российскую платформу. Библиотека продолжает развивать свои каналы на обеих платформах и считает сохранение материалов принципиально важным.
«Мы действуем в рамках правового поля и будем следовать новым решениям о работе YouTube в России. Параллельно идет работа по переносу архивов на Rutube», — сообщила пресс-секретарь библиотеки Ирина Паина.
Таким образом, новосибирские госструктуры продолжают адаптироваться к новым условиям работы с видеоконтентом, сохраняя связь с аудиторией через различные платформы.
Стоит отметить, что, несмотря на широкую популярность YouTube, многие государственные учреждения не создавали свои каналы на этой платформе. К примеру, правительство Новосибирской области также не использует YouTube.
«У правительства Новосибирской области нет и не было YouTube. У Правительства три канала в соцсетях: в ВК, ОК и Телеграме. Наиболее развитый YouTube-канал из наших структур — у телеканала ОТС», — рассказал редакции Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.
Кроме того, первая неделя замедления работы YouTube подтвердила прогнозы как тех, кто ожидал оттока аудитории в Rutube и ВК, так и тех, кто считал, что россияне начнут активнее использовать VPN. Согласно данным из магазинов приложений, в пятерке самых скачиваемых сейчас находятся Rutube, VPN, VK Video и Telegram.