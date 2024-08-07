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Погода на море 7 августа: все пляжи Калининградской области открыты для купания

Об этом «Клопс» сообщили в МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°

По всей Калининградской области хорошая погода для отдыха на воде. Наилучшие условия для купания в Зеленоградске и Пионерском. «Клопс» получил информацию от спасателей.

В среду, 7 августа, можно купаться на всех пляжах региона. Однако в воде стоит быть внимательным, поскольку ветер сохраняется. «Дует с берега, но это всё равно ветер. Если поднимется, будем менять флаги», — рассказали спасатели.

Температура воды сохраняет значения от +19 °С в Пионерском до +21 °С в Зеленоградске и Балтийске. Воздух также прогреется до +21 °С.

Балтийск: Жёлтый флаг, купаться разрешено, но стоит быть внимательным; Зеленоградск: Без флага, купание разрешено, ситуация благоприятная; Пионерский: Без флага, купание разрешено; Светлогорск: Жёлтый флаг, купание разрешено, небольшое волнение; Янтарный: Флаг жёлтый, при купании будьте осторожны.

Информация актуальна на момент публикации.