В шести поселениях Кубани восстановили водоснабжение

В Апшеронском районе коммунальные службы устранили порыв на магистральном водоводе, из-за которого 6 августа без воды остались более 56 тысяч человек. 7 августа водоснабжение возобновлено в шести поселениях муниципалитета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Интерфакс» (18+).
— Авария устранена, вода начала подаваться потребителям, — подтвердили в администрации Апшеронского района.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Апшеронском, Нефтегорском, Хадыженском городских поселениях, Новополянском и Черниговском сельских поселениях, а также в станице Кабардинской 6 августа из-за аварии на водоводе Серебрячка-Нефтегорск было отключено водоснабжение. Вода не поступала в 255 многоквартирных домов и 18,9 тыс. частных домовладений.