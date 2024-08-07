В шести поселениях Кубани восстановили водоснабжение

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Апшеронском, Нефтегорском, Хадыженском городских поселениях, Новополянском и Черниговском сельских поселениях, а также в станице Кабардинской 6 августа из-за аварии на водоводе Серебрячка-Нефтегорск было отключено водоснабжение. Вода не поступала в 255 многоквартирных домов и 18,9 тыс. частных домовладений.