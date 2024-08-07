Певица Сабрина Карпентер призналась, что настояла на выпуске сингла Espresso

Поп-артистка Сабрина Карпентер рассказала, что никто из ее команды не хотел выпускать трек Espresso как первый сингл из ее предстоящего альбома Short N' Sweet. Девушке пришлось на этом настаивать.
«В конце концов они доверились мне, и я была рада, что поверила в себя в тот момент», — поделилась звезда в разговоре с Variety. «Интуиция и творческое видение Сабрины невероятны. Она всегда думает на 10 шагов вперед рынка», — добавил генеральный директор лейбла Island Records Имран Маджид.
Espresso стала очень коммерчески успешна. Песня заняла третье место в чарте Billboard Hot 100 и первое в Billboard Global 200.
Пластинка Short N' Sweet увидит свет 23 августа.