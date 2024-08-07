Певица Сабрина Карпентер призналась, что настояла на выпуске сингла Espresso

«В конце концов они доверились мне, и я была рада, что поверила в себя в тот момент», — поделилась звезда в разговоре с Variety. «Интуиция и творческое видение Сабрины невероятны. Она всегда думает на 10 шагов вперед рынка», — добавил генеральный директор лейбла Island Records Имран Маджид.