Летний фестиваль «Счастье чистой воды» пройдет в Иркутске 17 и 18 августа. Стартом мероприятия послужат мастер-классы по йоге и бачате. Они начнутся в 10:00 на площади у памятника Александру III. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города в рамках фестиваля планируются соревнования по сап-поло и дефиле на сапбордах, участниками которых могут стать все желающие.
— Зимний проект «Счастье чистой воды» получил признание у жителей города и был отмечен на федеральном уровне. Эту историю необходимо продолжать и в другие сезоны, поэтому сейчас мы готовим летнюю интерпретацию. Фестиваль разделен на несколько частей: интеллектуальную, развлекательную, спортивную и гастрономическую, — отметила советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Для участия в дефиле, придется самостоятельно изготовить костюм, который будет отражать тему фестиваля. Зарегистрироваться для участия в сап-поло и сап-дефиле можно на сайте. Вечером первого дня пройдет квиз, а на сцене выступят местные группы и диджеи. Чтобы придать мероприятию больше зрелищности, площадку подсветят ультрафиолетом, гостей и участников просят приходить в белой одежде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что улицу Трудовую и переулок Спортивный в Иркутске отремонтировали более чем на 75%. На участке уже положили асфальт.