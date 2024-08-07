Летний фестиваль «Счастье чистой воды» пройдет в Иркутске 17 и 18 августа. Стартом мероприятия послужат мастер-классы по йоге и бачате. Они начнутся в 10:00 на площади у памятника Александру III. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города в рамках фестиваля планируются соревнования по сап-поло и дефиле на сапбордах, участниками которых могут стать все желающие.