Картину «Новодевичий монастырь» Серова представят на торгах в Москве

«Предложение графических работ также ограничено, поскольку коллекционеры, понимая инвестиционную привлекательность произведений Серова, неохотно с ними расстаются. Что касается акварелей мастера, последняя продажа прошла в 2006 году на торгах Sotheby’s в Лондоне. Тогда “Охота с борзой” ушла с молотка за €250 тыс. при оценочной стоимости 65 тыс. Это еще раз говорит об исключительности вещей Серова на любых торгах», — сказал историк искусств, коллекционер и сооснователь аукционного дома Сергей Подстаницкий.