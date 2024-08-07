Картину «Новодевичий монастырь» Серова представят на торгах в Москве

Пейзаж «Новодевичий монастырь» художника Валентина Серова 11 августа представят на аукционе «Три столицы. Москва — Санкт-Петербург — Казань» в Москве. Об этом сообщили «Известиям» 7 августа в пресс-службе «Клуба коллекционеров графики». Стоимость лота составит 15 млн рублей.
При этом эксперты отметили, что на открытых торгах живопись Серова практически не встречается, так как она, в основном, находится в музейных собраниях.
«Предложение графических работ также ограничено, поскольку коллекционеры, понимая инвестиционную привлекательность произведений Серова, неохотно с ними расстаются. Что касается акварелей мастера, последняя продажа прошла в 2006 году на торгах Sotheby’s в Лондоне. Тогда “Охота с борзой” ушла с молотка за €250 тыс. при оценочной стоимости 65 тыс. Это еще раз говорит об исключительности вещей Серова на любых торгах», — сказал историк искусств, коллекционер и сооснователь аукционного дома Сергей Подстаницкий.
На мероприятии также будут выставлены оригинальные графические работы других художников
Ранее, в июле, редкое полотно авторства Ильи Репина было выставлено на торги — это «Портрет А. Г. Белопольского». Произведение датировано 1884 годом. Резервная цена полотна составляла 16 млн рублей. На холсте размером 60,6 см на 48,7 см изображен отец близкого друга художника — астрофизика и астронома Аристарха Белопольского.