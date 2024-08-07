Движение ограничат по дублеру улицы Ширямова в Иркутске

В Иркутске по дублеру улицы Ширямова ограничат движение транспорта. Начиная с 14 августа на участке будет изменена схема проезда — дорогу сузят до одной полосы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города такие меры необходимы для проведения земляных работ.
— С 08:00 14 августа до 20:00 31 октября будет ограничено движение транспорта (сужение до одной полосы) по дублеру улицы Ширямова в районе дома на Байкальской, 251б, — уточнили в администрации.
На закрытом для проезда отрезке проводят реконструкцию напорного трубопровода ДУ-225 с устройством КНС «Нижний бьеф». В связи с этим требуются земляные работы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на протяжении двух дней в областном центре будет проходить летний фестиваль «Счастье чистой воды». Гостям и участникам для зрелищности посоветовали одеться в белые цвета.