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Движение ограничат по дублеру улицы Ширямова в Иркутске

Проезжая часть будет сужена до одной полосы с 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске по дублеру улицы Ширямова ограничат движение транспорта. Начиная с 14 августа на участке будет изменена схема проезда — дорогу сузят до одной полосы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города такие меры необходимы для проведения земляных работ.

— С 08:00 14 августа до 20:00 31 октября будет ограничено движение транспорта (сужение до одной полосы) по дублеру улицы Ширямова в районе дома на Байкальской, 251б, — уточнили в администрации.

На закрытом для проезда отрезке проводят реконструкцию напорного трубопровода ДУ-225 с устройством КНС «Нижний бьеф». В связи с этим требуются земляные работы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на протяжении двух дней в областном центре будет проходить летний фестиваль «Счастье чистой воды». Гостям и участникам для зрелищности посоветовали одеться в белые цвета.