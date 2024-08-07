Движение ограничат по дублеру улицы Ширямова в Иркутске

В Иркутске по дублеру улицы Ширямова ограничат движение транспорта. Начиная с 14 августа на участке будет изменена схема проезда — дорогу сузят до одной полосы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города такие меры необходимы для проведения земляных работ.