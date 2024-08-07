Самарцы считают, что начинать работать нужно с 18 лет

В Самаре местные жители назвали возраст, когда стоит начинать работать. Многие горожане уверены, что трудовая деятельность должна стартовать с 18 лет, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Самым подходящим периодом для начала трудовой деятельности экономически активные жители Самары чаще считают возраст от 18 до 21 года. Те, кто имеет детей, полагают, что лучше начинать раньше: в 14—17 лет, — отмечают аналитики.
Кроме того, 4 из 10 опрошенных заявили, что начали работать в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий респондент приступил к работе в 14−17 лет, а 15% горожан начали карьеру в 22 года. Только 4% признались, что вышли на свою первую работу в возрасте 10−13 лет.