Самарцы считают, что начинать работать нужно с 18 лет

Кроме того, 4 из 10 опрошенных заявили, что начали работать в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий респондент приступил к работе в 14−17 лет, а 15% горожан начали карьеру в 22 года. Только 4% признались, что вышли на свою первую работу в возрасте 10−13 лет.