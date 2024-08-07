Россиянам объяснили, почему размер пенсии уменьшается

Размер будущей пенсии россиян сокращается из-за отсутствия роста заработной платы, рассказала сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, если зарплата низкая и равна минимальному размеру оплаты труда, сообщает ИА PrimaMedia.
Как подчеркнула сенатор, причиной этому является ежегодное увеличение предельного заработка, с которого работодатели выплачивают взносы.
Это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа пенсионных баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе, — пояснила сенатор в интервью «Газете.Ru» (18+).
Епифанова также отметила, что в 2023 году россияне с заработной платой 30 тысяч рублей получили около 1,8 пенсионного балла, а в 2024 году при росте предельного заработка и сохранении уровня зарплаты они могут получить лишь 1,6 балла. В текущем году, чтобы сохранить уровень баллов на уровне 2023 года, необходимо зарабатывать 34 тысячи 821 рубль в месяц, добавила она.