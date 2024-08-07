Красноярским бойцам в зону СВО отправили партию из семи автомобилей

«Это те автомобили, которые мы отправляем по заявкам наших бойцов. Это значит, что вся техника попадет в конкретные подразделения и будет помогать выполнять задачи, которые ставятся перед нашими парнями», — делится руководитель исполкома Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова.