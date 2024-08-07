Красноярским бойцам в зону СВО отправили партию из семи автомобилей

В зону СВО красноярским бойцам Народный фронт отправил очередную партию из семи автомобилей.
Это легковые Нивы, три ГАЗели, автобус ПАЗ и грузовик ЗИЛ 131. Перед отправкой вся техника прошла подготовку и готова к работе.
«Это те автомобили, которые мы отправляем по заявкам наших бойцов. Это значит, что вся техника попадет в конкретные подразделения и будет помогать выполнять задачи, которые ставятся перед нашими парнями», — делится руководитель исполкома Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова.
Переданные федеральными учреждениями, красноярскими предприятиями и жителями края автомобили доставит ОАО «РЖД».
Народный фронт Красноярского края отправил нашим бойцам порядка 100 различных автомобилей.
В середине июня из Красноярска в зону СВО отправился пятый по счету автопоезд.