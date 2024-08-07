Казахстан занимает 60 место по уровню медицинского обслуживания

По итогам 2023 года расходы здравоохранения (за вычетом капитальных расходов) составили 4,4 трлн тенге, или 3,7% от ВВП. Но в этой сфере все еще много нерешенных вопросов — от качества медицинского обслуживания до производства собственных препаратов. Например, в прошлом году на лекарства и медицинские изделия казахстанского производства пришлось всего 14,4%, а в рейтинге по уровню медицинского обслуживания Numbeo в 2024 году Казахстан занял 60 место из 94. Причем у нас низкие оценки были по таким компонентам, как удовлетворенность оперативностью (ожиданием) и удовлетворенность квалификацией и компетентностью медицинского персонала. Еще одна большая проблема — непрозрачное и неэффективное расходование средств, коррупционные риски, хищения и приписки в медорганизациях. Меры по устранению этих проблем прописаны в Национальном плане развития страны до 2029 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Развитие сферы здравоохранения до 2029 года будет направлено на предотвращение заболеваемости и снижение смертности, совершенствование системы ОСМС, повышение ее привлекательности, а также качества и доступности медицинской помощи».
Для развития фармпромышленности намерены расширять сотрудничество с глобальными корпорациями, привлекать инвестиции и технологии, локализовать производство лекарств.
Одно из направлений работы — повышение качества и доступности системы ОСМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
«Прежде всего, это повышение финансовой устойчивости системы ОСМС путем совершенствования фондирования, выстраивания правильных процессов для минимизации коррупционных рисков и неэффективных расходов, повышения эффективности администрирования пакетов ГОБМП и ОСМС, а также автоматизации процесса управления. В целях стимулирования поставщиков медицинских услуг к повышению качества предоставления услуг, безопасности пациентов и эффективности лечения будут также рассмотрены варианты совершенствования механизмов оплаты услуг», — отмечено в плане развития.
Чтобы снизить дефицит медицинских работников разработают национальную систему учета кадровых ресурсов здравоохранения. Для привлечения медицинских работников в села намерены внедрить финансовые и нефинансовые меры. Это могут быть программы обязательной отработки для выпускников медицинских институтов, увеличение количества грантов на обучение с условием длительной отработки, повышение финансовой привлекательности.
Модернизировать инфраструктуру здравоохранения планируют также через механизм государственно-частного партнерства.