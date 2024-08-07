Казахстан занимает 60 место по уровню медицинского обслуживания

По итогам 2023 года расходы здравоохранения (за вычетом капитальных расходов) составили 4,4 трлн тенге, или 3,7% от ВВП. Но в этой сфере все еще много нерешенных вопросов — от качества медицинского обслуживания до производства собственных препаратов. Например, в прошлом году на лекарства и медицинские изделия казахстанского производства пришлось всего 14,4%, а в рейтинге по уровню медицинского обслуживания Numbeo в 2024 году Казахстан занял 60 место из 94. Причем у нас низкие оценки были по таким компонентам, как удовлетворенность оперативностью (ожиданием) и удовлетворенность квалификацией и компетентностью медицинского персонала. Еще одна большая проблема — непрозрачное и неэффективное расходование средств, коррупционные риски, хищения и приписки в медорганизациях. Меры по устранению этих проблем прописаны в Национальном плане развития страны до 2029 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.