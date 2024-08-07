Медработник из Самарской области удостоен наград за спасение раненых на СВО

— Решил, что стаж у меня большой, и я смогу быть там полезен, — рассказал ветеран СВО. — В жизни надо сделать что-то, чтобы понимать, что ты прожил не зря. Я дважды ходил в военкомат, в начале спецоперации и когда началась мобилизация. Тогда меня не взяли, ссылаясь на возраст. Получилось только на третий раз. Я заключил контракт и полгода служил военным медиком. Сначала работал фельдшером в лагере, затем обучал санитаров оказанию медицинской помощи, потом уже попал на передовую, занимался эвакуацией раненых.