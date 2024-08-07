Медработник из Самарской области удостоен наград за спасение раненых на СВО

Вячеслав Гурьянов в медицине почти 35 лет. Работает он в одной из самых непростых служб в системе здравоохранения — в составе реанимационной бригады. Когда началась специальная военная операция, принял для себя решение отправиться туда, где больше всего нужна его профессиональная помощь.
— Решил, что стаж у меня большой, и я смогу быть там полезен, — рассказал ветеран СВО. — В жизни надо сделать что-то, чтобы понимать, что ты прожил не зря. Я дважды ходил в военкомат, в начале спецоперации и когда началась мобилизация. Тогда меня не взяли, ссылаясь на возраст. Получилось только на третий раз. Я заключил контракт и полгода служил военным медиком. Сначала работал фельдшером в лагере, затем обучал санитаров оказанию медицинской помощи, потом уже попал на передовую, занимался эвакуацией раненых.
Дома все это время его ждала супруга Татьяна — тоже работник станции скорой помощи.
После окончания службы Вячеслав Гурьянов снова вернулся на родную станцию скорой помощи. Ветерану СВО и его семье специалистами филиала госфонда «Защитники Отечества» была оказана помощь. Бойцу помогли с юридической и психологической поддержкой, в получении удостоверения ветерана боевых действий, а также выплат, связанных с СВО. Сейчас Вячеслав Гурьянов активно участвует в уроках мужества для подрастающего поколения.
Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» был открыт в Самарской области в прошлом году. Организация создана по поручению главы государства. Самарский филиал был признан одним из лучших в РФ.
Специалисты филиала за год отработали более 18500 обращений. Они касались адаптация жилья под нужды инвалидов СВО, обеспечения высокотехнологичными средствами реабилитации, спортивными протезами, автомобилями с ручным управлением.